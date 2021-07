O boletim epidemiológico desse período reporta um único óbito registado na província do Cuando-Cubango, sendo que os 155 novos casos foram registados nas províncias da Lunda Norte (71), Luanda (24), Moxico (21), Cunene (20), Huambo (12), Lunda Sul (03), Benguela (02) e Cabinda e Malanje com um caso cada.

A província de Luanda, capital angolana, registou, nas últimas 24 horas, o maior número de pacientes recuperados, com 32, seguida da província do Cunene com 20, Cuando-Cubango com 10, Zaire com três e o Huambo com duas recuperações.

Segundo as autoridades angolanas, os laboratórios processaram 2.537 amostras por RT-PCR. O cumulativo aponta para 781.133 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5,3%.

Pelo menos 118 doentes estão internados e 125 pessoas estão em acompanhamento em quarentena institucional.

Angola, que há mais de um ano vive a situação de calamidade pública, totaliza 41.061 casos positivos de covid-19, 5.234 ativos, 34.857 recuperados e 970 óbitos.

DYAS // RBF

Lusa/Fim