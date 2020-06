Segundo Silvia Lutucuta, os novos casos de infeção são de três pessoas entre os 2 e os 66 anos, dois do sexo masculino e uma do sexo feminino.

Uma mulher de 66 anos, que foi admitida no Hospital Militar Central com agravamento do quadro respiratório, no domingo, morreu três horas depois e testou positivo para o novo coronavírus.

A criança de dois anos assintomática era contacto de um caso de 36 anos com sintomas moderados, revelou a fonte oficial.

Angola conta assim com 186 casos de covid-19, dos quais 10 óbitos, 77 recuperados e 99 casos ativos.

Entre os casos de infeção, 57 foram importados, 120 são de transmissão local e nove têm vínculo epidemiológico desconhecido.

Foram feitas até ao momento 20.140 colheitas e encontram-se em quarentena institucional 740 pessoas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 468 mil mortos e infetou quase 9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 8.115 mortos confirmados em mais de 306 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

