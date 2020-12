No balanço da situação epidemiológica das últimas 24 horas, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que os novos casos foram reportados na província de Luanda (46), Zaire (07), Huambo (06), Bié (04), Malanje (03), Cabinda (02), Huíla (01) e igual número no Cunene e no Bengo.

As idades dos novos infetados variam entre os 3 e 66 anos, sendo 52 do sexo masculino e 26 do sexo feminino.