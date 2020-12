No balanço da situação epidemiológica das últimas 24 horas, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que os novos casos foram reportados na província de Luanda (46), Zaire (07), Huambo (06), Bié (04), Malanje (03), Cabinda (02), Huíla (01) e igual número no Cunene e no Bengo.

As idades dos novos infetados variam entre os 3 e 66 anos, sendo 52 do sexo masculino e 26 do sexo feminino.

Os óbitos foram registados nas províncias do Huambo e do Zaire, de cidadãos angolanos, com 64 e 62 anos, respetivamente.

"Conseguimos recuperar 79 pessoas, 54 em Luanda, 23 no Huambo, dois no Cuanza Sul, com idades que variam de um a 64 anos", referiu o governante angolano.

Com os dados das últimas 24 horas, Angola totaliza 16.562 casos, dos quais 384 óbitos, 9.345 considerados recuperados e 6.833 ativos, dos quais cinco em estado crítico, cinco graves, 74 moderados, 145 leves e 6.604 assintomáticos.

A nível laboratorial, foram processadas nas últimas 24 horas, 2.689 amostras, dando uma taxa diária de positividade de 2.9%, tendo o cumulativo apontado para 282.817 amostras processadas até à data, remetendo a uma taxa cumulativa de positividade de 5.8%.

Sobre a testagem nos pontos de entrada e saída de Luanda, foram testadas 609 pessoas, sendo 505 homens e 104 mulheres, das quais 42 pessoas tiveram resultado reativo, dando uma taxa de exposição de 6.9%, contudo, nos testes de confirmação não foi encontrado nenhum caso positivo.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 1.662.792 mortos resultantes de mais de 74,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 57.818 mortos confirmados em mais de 2,4 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

