Entre os novos casos, 225 foram registados em Luanda, seis na Huíla, seis no Huambo, três no Cunene e outros tantos no Bié, dois em Cabinda, um no Cuanza Sul, no Malanje e no Uíje, com idades de 28 dias a 81 anos, sendo 134 de sexo masculino e 114 do feminino.

Nas últimas 24 horas, registaram-se também cinco mortes, quatro homens e uma mulher, entre 60 e 84 anos.

Foram consideradas recuperadas da doença 30 pessoas, entre os 6 e 88 anos.

Com esta atualização epidemiológica, Angola passa a 31.909 casos, dos quais 709 óbitos e 26.513 recuperados da doença, estando 4.687 ativos, incluindo 18 em estado crítico e 49 em estado grave e 258 doentes internados.

Os novos casos reportados esta semana alcançaram uma média de 271 infeções, o valor mais alto desde o início da pandemia, havendo ainda 58 óbitos reportados, o dobro da semana passada.

"Há evidências claras da gravidade deste momento, no que toca ao aumento de casos como ao próprio número de mortes", salientou Franco Mufinda.

Foram processadas 5.026 amostras, num cumulativo de 556.657 testes, acrescentou.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.432.711 mortos no mundo, resultantes de mais de 165 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // LFS

Lusa/Fim