As novas infeções foram diagnosticadas em Luanda (152), Huíla (29), Benguela (2), Huambo (2) e Bié (1), com idades entre 1 e 79 anos, sendo 125 do sexo masculino e 61 do feminino.

Neste período foram registadas sete mortes (três do sexo masculino e quatro feminino), entre 15 e 82 anos, sendo três em Luanda, três na Huíla e uma no Huambo, e 130 pessoas recuperaram da doença, com idades entre 1 e 81 anos.

Os laboratórios processaram 1.720 amostras por RT-PCR, num cumulativo que aponta para 587.598 amostras processadas.

Angola soma agora 34.366 casos, dos quais 764 óbitos, 27.776 recuperados da doença, 5.826 ativos, dos quais 14 em estado crítico e 47 graves.

Há ainda 262 doentes internados e 132 pessoas em quarentena institucional.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.535.376 mortos no mundo, resultantes de mais de 169,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // LFS

Lusa/fim