As infeções foram diagnosticadas em Luanda (70), Huíla (17), Namibe (cinco), Benguela (três), Uíje (três), Bié (dois), Moxico (dois), Cunene (um) e Lunda Norte (um), com idades entre 1 e 88 anos, sendo 52 do sexo masculino e 52 do feminino.

As 12 mortes, na faixa etária entre 27 e 87 anos, nove homens e três mulheres, aconteceram na Huíla (cinco), Luanda (quatro), Bié (duas) e Namibe (uma). Outras 30 pessoas, entre 2 e 81 anos, foram dadas como recuperadas.

Os laboratórios processaram 1.652 amostras num acumulado de 943.779 testes.

Desde o início da pandemia, Angola registou 50.446 casos, incluindo 44.652 recuperados, 4.455 ativos e 1.339 óbitos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.622.410 mortes em todo o mundo, entre mais de 224,2 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.861 pessoas e foram contabilizados 1.055.584 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

RCR // MLS

Lusa/Fim