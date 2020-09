Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, dos 115 casos positivos registados nas últimas 24 horas, 10 são da província do Huambo, quatro de Benguela, um do Cuando Cubango, um do Zaire e 99 de Luanda.

As idades dos novos infetados, 77 homens e 38 mulheres, variam entre os quatro e 88 anos.

Franco Mufinda informou que, nas últimas 24 horas, foram dadas como recuperadas 51 pessoas, totalizando 1.554 doentes curados até à data de hoje.

Entretanto, estão ativos 2.869 casos, dos quais 17 estão em estado crítico, 20 graves, 35 moderados, 84 leves e 2.713 assintomáticos, estando a ser seguidos 461 doentes nos centros de tratamento em todo o país.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 1.734 amostras, das quais 115 tiveram resultado positivo, totalizando até à data 83.403 amostras processadas, das quais 4.590 positivas.

Relativamente a testes, o governante angolano disse que hoje foi iniciada a testagem do corpo docente e não docente da Universidade Agostinho Neto, que resultou no dia de hoje na colheita de 580 amostras.

O secretário de Estado para a Saúde Pública apelou mais uma vez ao uso da máscara, lavagem com frequência das mãos, distanciamento entre as pessoas e para evitar os aglomerados populacionais para a prevenção da covid-19 no país.

A pandemia da covid-19 já provocou pelo menos 984.068 mortos e cerca de 32,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 35.009 mortos confirmados em mais de 1,4 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola regista 167 mortos e 4.590 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.018 casos), Cabo Verde (55 mortos e 5.628 casos), Moçambique (53 mortos e 7.589 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.324 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 911 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

