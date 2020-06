Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, dois dos três novos casos são relacionados com um caso ativo, de 13 e 59 anos, do município do Sambizanga, enquanto o terceiro caso, de 33 anos, também é contacto de um dos casos ativos, que se encontra ainda em tratamento, do município do Kilamba Kiaxi.

"Os três casos já se encontram em seguimento clínico num dos nossos centros de tratamento", disse o governante angolano, salientando que todos estavam a observar a quarentena institucional.

Franco Mufinda informou que com as novas infeções, a transmissão local passa a 62 casos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 400 mil mortos e infetou mais de 6,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.

