As infeções foram notificadas em Luanda (239), Cabinda (12), Cuanza Norte (11), Huambo (10), Huíla (4), Uíje (2), Zaire (2), Cunene (1), Malanje (1) e Lunda Sul (1) com idades entre 3 e 78 anos, sendo 154 do sexo masculino e 129 feminino.

No mesmo período foram reportados quatro óbitos (angolanos) entre 43 e 89 anos, sendo dois em Luanda, um no Huambo e um no Cunene, e 12 pessoas, ente 20 e 60 anos, recuperaram, em Luanda.

Os laboratórios processaram 2.484 amostras por RT-PCR, num total de 540.918.

Com os novos dados, Angola passa a ter 30.637 casos diagnosticados, dos quais 25.715 recuperados, 4.263 ativos (dos quais 21 críticos e 42 graves) e 659 óbitos.

Encontram-se internados 296 doentes e em quarentena institucional 48 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.371.695 mortos no mundo, resultantes de mais de 162,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // MAG

Lusa/fim