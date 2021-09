Dos casos, 85 são de Luanda, 9 da Huíla, 8 do Uíje, 6 do Cuando Cubango, 6 do Namibe, 5 do Bié, 4 de Cabinda, 3 do Huambo e 3 do Zaire, 2 do Cunene e 1 nas províncias da Lunda Sul, Malanje e Moxico.

As idades variam entre 11 meses e 98 anos, sendo 75 do sexo masculino e 59 feminino.

Houve 12 mortes com idades entre 17 e 85 anos, dos quais 8 do sexo masculino e 4 feminino, e foram recuperadas 189 pessoas com idades de 1 a 88 anos.

Angola contabiliza 48.790 casos, dos quais 1.282 óbitos, 44.054 recuperados e 3.454 casos ativos, tendo sido administradas mais de 2 milhões de doses de vacinas até à data.

A covid-19 provocou pelo menos 4.565.622 mortes em todo o mundo, entre mais de 220,65 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.810 pessoas e foram contabilizados 1.047.710 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

