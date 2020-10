Entre os novos casos, 99 foram registados em Luanda, 11 no Zaire, dois no Cuanza Norte, um em Malanje e nove em Cabinda.

As idades variam entre 01 e 70 anos, sendo 80 pessoas do sexo masculino e 42 do sexo feminino.

Desde domingo, um angolano de 51 anos morreu e uma pessoa recuperou da doença.

Angola soma atualmente 6.488 casos positivos, dos 219 óbitos, 2.744 recuperados e 3.525 ativos, dos quais 15 estão em estado crítico e 21 são doentes graves.

Foram processadas 2.405 amostras num cumulativo de 118.156 colheitas até ao momento.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e sete mil mortos e mais de 37,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em África, há 38.397 mortos confirmados em mais de 1,5 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola, o país lusófono africano com mais mortes devido à covid-19, regista 219 óbitos e 6.488 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.063 casos), Cabo Verde (75 mortos e 7.155 casos), Moçambique (72 mortos e 10.088 casos), Guiné-Bissau (41 mortos e 2.389 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 928 casos).

