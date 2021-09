De acordo com Franco Mufinda, os casos foram confirmados nas províncias de Luanda (285), Cuanza Sul (49), Huambo (48), Huíla (30), Cuando Cubango (28), Zaire (sete), Malanje (seis), Cabinda (quatro), Bié (dois), Lunda Norte, Moxico e Namibe (um cada), com idades entre 1 e 86 anos, sendo 226 do sexo masculino e 326 do sexo feminino.

Os 12 óbitos, de nove homens e três mulheres, entre 44 e 49 anos, ocorreram "seis em Luanda, três no Huambo, dois na Huíla e uma no Cuando Cubango", disse Franco Mufinda.

As 55 pessoas consideradas recuperadas no mesmo período, entre 2 e 82 anos, foram 24 no Huambo, 16 em Luanda, oito no Bié, quatro na Huíla e três no Cuando Cubango.

Angola tem um total de 55.583 casos, 1.513 óbitos, 47.328 recuperados da doença, 6.742 ativos, dos quais 28 em estado crítico, 41 graves, 195 moderados, 85 leves e 6.393 assintomáticos.

Estão em quarentena institucional 123 pessoas e sob vigilância epidemiológica 3.527 contactos.

No período em análise, foram processadas 2.715 amostras por RT-PCR, perfazendo o cumulativo de 989.147 amostras até hoje processadas, dando uma taxa cumulativa de 5,6%.

No que se refere às vacinas, Angola já administrou, desde 02 de março deste ano, 3,1 milhões de doses, sendo mais de um milhão de doses completas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.744.890 mortes em todo o mundo, entre 231,74 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

