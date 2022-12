Segundo o secretário de Estado para a Economia, Ivan Marques dos Santos, que hoje apresentou o Plano Nacional de Fomento da Produção de Grãos, PlanaGrão, além do investimento na produção serão disponibilizados mais 471 milhões de dólares (442 milhões de euros) anualmente para a construção e reabilitação de infraestruturas de apoio ao setor produtivo e social.

Em 2021, Angola produziu mais de três milhões de toneladas de grãos, e até 2027, espera-se que a produção atinja os cinco milhões de toneladas de cereais, aos quais acresce mais um milhão de toneladas de grãos das culturas de leguminosas selecionadas, indicou o governante, citado num comunicado do Ministério da Economia e Planeamento.

Para materializar o plano vão ser mobilizados fundos públicos e privados, entre os quais um investimento de 1.178 mil milhões de kwanzas em infraestruturas (2,2 milhões de euros), que incluem a demarcação de dois milhões de hectares, loteamento e vias de acesso para as zonas de produção.

Até 2027, espera-se que mais de 673 mil hectares sejam utilizados para a produção de trigo, representando 34% das terras a explorar; 600 mil hectares sejam usados na produção de arroz, representando 30%; 400 mil hectares na produção de soja, ou seja 20%; e os restantes 16%, correspondentes a mais de 326 mil hectares, estão reservados à produção de milho.

Adicionalmente, serão aplicados 1.674 mil milhões de kwanzas (3,1 milhões de euros) na capitalização do Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, e do Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano, FACRA, para o financiamento do setor privado nacional, que tenha condições de produção, logística e transformação dos grãos, refere-se no comunicado.

A banca comercial poderá também mobilizar fundos para garantir acesso ao crédito com taxas de juros mais atrativas para os promotores de projetos produtivos.

O PlanaGrão visa garantir a segurança alimentar do país, gerar rendimento e promover a competitividade para transformar Angola, a médio prazo, no maior produtor de grãos da região Austral de África, sublinhou o secretário de Estado.

RCR // VM

Lusa/Fim