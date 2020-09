Eugénio Laborinho, que falava no final da reunião da Comissão Mista de Defesa e Segurança Angola-RDCongo, na quarta-feira, reagia às informações postas a circular nas redes sociais sobre um vídeo em que militares executam uma mulher.

O governante angolano, citado hoje no Jornal de Angola, rejeitou qualquer ligação de soldados angolanos às imagens, sublinhando que o caso ocorreu em Moçambique e que tendo-se registado no território angolano as autoridades teriam tomado "as devidas medidas".