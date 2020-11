Franco Mufinda disse, na apresentação diária da situação epidemiológica do país, que do total de casos, com idades entre 2 e 83 anos, 50 foram registados na província do Moxico, 43 em Luanda, 14 em Cabinda, 11 no Cuanza Sul, 11 na Huíla, 10 em Benguela, um no Cuando Cubango e igual número no Huambo.

Com os números das últimas 24 horas, Angola soma agora 14.634 casos, 337 óbitos, 7.351 recuperados e 6.946 ativos, dos quais cinco doentes em estado crítico, 11 graves, 184 moderados, 216 leves e 6.530 assintomáticos.