Cinco dos nove casos, oito do sexo masculino e um feminino, entre os 13 e 60 anos, foram diagnosticados no Zaire e quatro em Luanda.

Dos nove casos considerados recuperados da doença, seis estão no Bengo e três em Luanda, e as idades variam entre 20 e 62 anos.

Até ao momento, o país regista um total de 65.139 casos positivos, 1.733 óbitos, 63.192 recuperados da doença e 214 ativos, incluindo um em estado crítico, três graves, nove moderados, 14 leves e 187 são assintomáticos.

Nas últimas 24 horas, não houve registo de mortes.

Os laboratórios processaram 1.591 amostras por RT-PCR.

A ministra da Saúde adiantou que Angola se encontra no final a terceira vaga, mas relembrou que a covid-19 não acabou e continua a haver casos com as novas variantes, mais letais e de rápida propagação.

A covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259,46 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante (Ómicron) foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.

