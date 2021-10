Dos 183 casos novos - dos quais 81 do sexo masculino e 102 do sexo feminino, com idades compreendidas entre 2 e 88 anos -, 121 foram diagnosticados em Luanda, 39 no Cuanza Sul, 14 no Zaire, quatro no Namibe, três em Cabinda, um no Huambo e um em Malanje.

Os dois óbitos, duas mulheres, com idades de 55 e 76 anos, ocorreram em Luanda.

Dos 33 doentes recuperados, com idades compreendidas entre 2 e 82 anos, 20 eram do Huambo, sete do Namibe e seis de Luanda.

Registam-se desde o início da pandemia 62.789 casos confirmados de covid-19, dos quais 10.510 ativos. Houve ainda 1.662 óbitos e 50.617 recuperações.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 2.096 amostras por RT-PCR com uma taxa de positividade de 7,8%, sendo o cumulativo de amostras processadas de 1.067.659 (62.789 positivas e 1.004.870 negativas), o que corresponde a uma taxa de positividade de 5,9%.

A covid-19 provocou mais de 4,8 milhões de mortes em todo o mundo, entre mais de 239 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

RCR // ROC

Lusa/fim