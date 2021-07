Segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, os novos casos foram notificados no Cunene (27), Luanda (20), Lunda Norte (16), Moxico (sete), Benguela (seis), Huambo (cinco), Cabinda (quatro), Namibe (quatro), Bié, Huíla, Zaire (com três cada), Uíje (dois), Lunda Sul e Malanje (um cada), com idades entre 11 meses e 70 anos, sendo 49 do sexo masculino e 53 do feminino.

Neste período não foram reportados óbitos e 53 pessoas recuperaram da doença, com idades entre 4 e 75 anos.

Os laboratórios processaram 2.976 amostras por RT-PCR, com um total acumulado de 673.380 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5,9%.

O quadro epidemiológico atualizado aponta para 39.593 casos de covid-19 em Angola, dos quais 925 óbitos, 34.100 recuperados da doença e 4.568 ativos, com 14 doentes em estado crítico e 15 graves.

Estão internadas 81 pessoas e outras 185 em quarentena institucional.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.004.996 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.

