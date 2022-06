Angola com "grandes dificuldades" para a reabilitação judiciária dos condenados -- juíza

A juíza conselheira jubilada do Tribunal Constitucional (TC) angolano, Luzia Sebastião, disse hoje que a reabilitação judiciária dos condenados constitui uma das "grandes dificuldades" do serviço penitenciário do país e a grande finalidade da pena "é a reintegração".