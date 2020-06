Segundo Sílvia Lutucuta, as 17 novas infeções correspondem a 16 homens e uma mulher, com idades entre os 19 e os 34 anos, todos internados no centro de tratamento em Viana, na Zona Económica Especial.

Por esta altura, frisou a ministra, o país está com 69 casos ativos, 113 amostras positivas, 12.112 negativas e 1.016 em processamento.

Sílvia Lutucuta apelou a toda a população para continuar a manter as medidas de proteção individual e coletiva, para cortar a cadeia de transmissão.

O Governo continua a montar mais hospitais, estando dois em curso na província de Cabinda e Lunda Norte, regiões que preocupam devido ao risco das fronteiras com a República Democrática do Congo.

"As medidas de saúde pública, de segurança nacional continuam a ser efetivas e também sendo reforçadas", disse Sílvia Lutucuta, salientando que se mantém a cerca sanitária nacional e a cerca provincial de Luanda.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 411 mil mortos e infetou mais de 7,2 milhões de pessoas em 196 países africanos e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.

NME // MLS

Lusa/Fim