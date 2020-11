Dos novos casos, 168 foram notificados em Luanda, 23 no Cuando Cubango, nove no Namibe, seis no Moxico, quatro em Cabinda, um em Benguela e um no Malanje, com idades entre 5 meses e 83 anos.

A doença foi diagnosticada em 147 pessoas de sexo masculino e 65 do sexo feminino.