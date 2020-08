O Sol nasce às 07:04 e o ocaso regista-se às 20:09.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 02:12 e 14:31, a baixa-mar, às 08:03 e 20:37.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Virgem, destacando-se a escritora inglesa Mary Wollstonecraft Shelley, autora de "Frankenstein" (1777), o físico Ernst Rutherford (1871) e a atriz Cameron Diaz (1972).No ano 30 a.C, suicidava-se Cleópatra do Egito. Em 1585, morria o compositor italiano Andrea Gabrieli. Em 1645, índios americanos firmavam o tratado de paz com os holandeses de Nova Amesterdão, atual Nova Iorque. Em 1808, era assinada a convenção de Sintra, que pôs termo à primeira invasão francesa.

Em 1852, era criado o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, integrando uma secretaria-geral, a Direção das Minas e Obras Públicas, a Direção da Agricultura, a Direção do Comércio e Manufacturas e a Repartição de Contabilidade. Fontes Pereira de Melo era o ministro nomeado para o novo departamento do Estado.Em 1928, era formada a Liga da Independência da Índia. Em 1941, na II Guerra Mundial, as tropas alemãs cercavam Leninegrado. Em 1960, a Alemanha Oriental impunha um bloqueio parcial a Berlim ocidental. Em 1963, no último dia das conversações entre o subsecretário de Estado norte-americano, George Ball, e o ditador português Oliveira Salazar, o representante de John Kennedy deixava clara a necessidade de Portugal reconhecer o direito à autodeterminação dos territórios em África.

Em 1975, o primeiro-ministro Vasco Gonçalves era demitido, iniciando-se as negociações para a formação do VI Governo Provisório, numa coligação entre o PPD, PS e PCP. Em 1980, eram assinados os acordos de Gdansk, que criaram o sindicato polaco Solidariedade. Em 1981, morria, aos 82 anos, Armando de Lucena, cientista e antigo professor da Universidade de Coimbra.Em 1982, o líder da OLP Yasser Arafat era obrigado a deixar Beirute, no Líbano, cidade onde tinha instalado o quartel-general. Em 1984, o pintor surrealista espanhol Salvador Dali sofria graves queimaduras, no incêndio do Castelo de Pubol. Em 1987, o atleta canadiano Ben Johnson colocava, pela primeira vez, o recorde mundial dos 100 metros num valor abaixo dos 10 segundos, ao completar a prova em 9,83 segundos.

Em 1991, o Azerbaijão declarava a independência. Em 1993, Israel e a OLP aprovavam o projeto de autonomia da faixa de Gaza e Jericó. Em 1995, o prémio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional era atribuído presidente da República Portuguesa, Mário Soares. Em 1996, morria, aos 79 anos, o escritor cubano José Puig.

Em 1999, mais de noventa por cento dos timorenses acorriam às urnas para votar no referendo sobre o estatuto de Timor-Leste. Em 2001, elegiam, pela primeira vez, em plena democracia, uma administração para o território, cabendo a vitória à FRETILIN.

Em 2003, na "rentrée" política, o antigo primeiro-ministro português, Durão Barroso, pedia a confiança dos portugueses para mais uma legislatura, até 2010, alegando que o seu projeto não era de curto prazo. No mesmo dia, morria, aos 81 anos, o ator norte-americano Charles Bronson.

Em 2004, o navio-clínica holandês Born Diep, da organização pela descriminalização do aborto Women on Waves, fundeava ao largo da Figueira da Foz, em águas internacionais.

Em 2005, a passagem do furacão Katrina no Louisiana destruía grande parte da cidade de Nova Orleães e localidades vizinhas. Neste dia, pela primeira vez, o barril de petróleo atingia os 70 dólares.

Em 2006, o Conselho Superior de Defesa Nacional aprovava o envio para o Líbano de uma companhia de 140 militares de engenharia, para integrar a Força Interina das Nações Unidas -- FINUL. Entrava em vigor a nova Lei de Programação Militar. E morriam Naguib Mahfouz, 94 anos, escritor egípcio, o único árabe a receber o Nobel da Literatura, e Glenn Ford, 90 anos, ator norte-americano, coprotagonista de "Gilda", com Rita Hayworth.

Em 2007, o governo aprovava o decreto regulamentar do novo Regime Jurídico de Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de Cidadãos Estrangeiros de Território Nacional, a chamada Lei da Imigração. Morria, aos 87 anos, José Luís de Vilallonga, ator e escritor espanhol, autor de uma das biografias autorizadas do Rei de Espanha, trabalhou com realizadores como Louis Malle e Blake Edwards.

Em 2008, centenas de milhares de mexicanos saíam à rua em mais de 70 cidades para gritar "basta" ao crime organizado e à impunidade dos criminosos, em marchas do movimento "Iluminemos o México" promovidas por todos os estratos sociais do país. Em 2010, morria o realizador francês Alain Corneau, que rodou filmes como "Nocturno Indiano" ou "Tous les matins du monde". Tinha 67 anos, em Paris. Em 2011, o Congresso de Deputados espanhol aprovava, numa sessão marcada por alguma tensão, a alteração do artigo 135.º da Constituição para impor um limite ao défice, com os votos favoráveis dos maiores partidos. Na mesma data, morria, aos 96 anos, David Edwards, guitarrista norte-americano considerado como um dos últimos nomes do blues da geração dos anos 1930, em Chicago, nos Estados Unidos.

Em 2012, o Conselho de Ministros aprovava o processo de privatização da ANA - Aeroportos de Portugal, "mediante a alienação das ações representativas de até 100 por cento" do capital social da empresa.

Em 2013, morria Seamus Heaney, poeta e dramaturgo irlandês prémio Nobel da Literatura em 1995. Tinha 74 anos.

Em 2015, morria, com 85 anos, José Gouveia Martins, conhecido como 'Zézinho', ex-futebolista do Benfica que representou o clube lisboeta entre as épocas 1952/53 e 1959/60.

Em 2016, a Autoridade da Concorrência aprovava a operação de concentração na TAP, que ficaria assim controlada maioritariamente pelo Estado, detendo 50% da companhia aérea. Morria Vera Caslavska, antiga ginasta checa sete vezes campeã olímpica em 1964 e 1968, "vingando" os invasores soviéticos. Tinha 74 anos. Morria Marc Riboud, fotojornalista francês conhecido mundialmente por fotos como a da rapariga com uma flor frente a soldados norte-americanos numa marcha contra a guerra do Vietname. Tinha 93 anos.

Em 2018, o futebolista croata Luka Modric, do Real Madrid, era eleito pela UEFA como Melhor Jogador do Ano na Europa, batendo o português Cristiano Ronaldo e o egípcio Mohamed Salah.

Em 2019, Jorge Fonseca sagrava-se campeão do mundo de judo em -100 kg, em Tóquio. Morria, aos 93 anos, Hans Rausing, industrial e filantropo sueco. Fez fortuna com a co-herança da Tetra Pak, uma empresa fundada por seu pai Ruben Rausing.

