Este dia é dedicado ao Beato Luís Zeferino Moreau, Bispo, e a Nossa Senhora da Estrada.

Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Crescente. Quarto Crescente, dia 30, às 04:30.

O Sol nasce às 06:17 e o ocaso regista-se às 20:50.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 05:03 e 17:20, a baixa-mar às 10:46 e 23:11.

Gémeos é o signo dos nascidos nesta data, destacando-se o revolucionário francês Jean-Paul Marat (1743), a rainha Victoria de Inglaterra (1819), o escritor português Ferreira de Castro (1898), o poeta francês Henri Michaux (1899), o maestro Hans-Martin Linde (1930), fundador do Linde Consort, o poeta norte-americano de origem russa e Nobel da Literatura Josef Brodsky (1940), o cantor norte-americano Bob Dylan (1941), a atriz inglesa Kristin Scott Thomas (1960), o futebolista Eric Cantona (1966), o cantor Billy Gillman (1988).

Nesta data, em 1626, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais comprava a Ilha de Manhattan aos índios, pagando-a com mercadorias no valor de 24 dólares. Em 1844, Samuel Morse inaugurava a linha de telégrafo, nos EUA, entre Washington e Baltimore. Em 1883, era aberta ao público a ponte de Brooklyn, entre Brooklyn a Manhattan.

Em 1930, era publicado o primeiro número do Diário de Coimbra. Em 1941, na II Guerra Mundial, o navio de guerra alemão Bismarck afundava o cruzador britânico Hood, no Mar do Norte, causando a morte a mais de 1300 pessoas.

Em 1988, a Coreia do Norte anunciava a não participação nos Jogos Olímpicos de Seul. E, em 1990, o líder deste país, Kim Il Sung, era reeleito, pela quarta vez consecutiva, para a Presidência. Em 1993, os filmes "Adeus minha Concubina", de Chen Kaige, e "O Piano", de Jane Campion, recebiam a Palma de Ouro do 46.º Festival de Cannes. O Grande Prémio do Júri coube ao realizador Wim Wenders.

Em 1994, o piloto português de Fórmula 1 Pedro Lamy tinha um acidente no circuito britânico de Silverstone. Em 1995, o Ajax vencia a Taça da Liga dos Campeões Europeus de futebol, ao derrotar o Milão, por 1-0. Em 2000, o Supremo Tribunal de Justiça decidia extraditar Sid Ahmed Rezala, o franco-argelino acusado de assassínio de três mulheres em França. Na mesma data, ocorria a retirada unilateral das tropas israelitas da zona de segurança no sul do Líbano.

Em 2001, o senador pelo Estado de Vermont, Jim Jeffords, abandonava o Partido Republicano, do presidente George W. Bush, retirando-lhe a maioria tangencial no Senado dos EUA. Em 2003, era conhecida a proposta de lei do financiamento do ensino superior. No mesmo dia, morria, aos 83 anos, Ramon La Féria, antigo Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano.

Em 2004, a escritora Matilde Rosa Araújo era distinguida pela Sociedade Portuguesa de Autores com o Prémio Consagração da Carreira. O paquete Lobo do Mar, construído em 2003 pelos Estaleiros de Viana do Castelo, recebia o "Óscar" da construção naval da Royal Institution of Naval Architects, do Reino Unido. No mesmo dia, morria, com 57 anos, Carlos Borges, jornalista, fundador e diretor do jornal O Vento Novo, até dezembro 2003.

Em 2005, António Guterres era nomeado Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). E o relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos alertava para o perigo da "descentralização" da rede Al-Qaida.

Em 2006, o escritor angolano Luandino Vieira recusava o Prémio Camões 2006. Em Timor-Leste, era atacado o quartel-general das Forças Armadas em Taci Tolo, a oeste de Díli. No mesmo dia, Portugal decidiu enviar um contingente da GNR para o país.

Em 2007, era publicado em Diário da República o decreto-lei que isenta as vítimas de violência doméstica das taxas moderadoras da saúde. Os ministros que têm a tutela da comunicação social na União Europeia chegavam a um acordo político sobre a diretiva "Audiovisual sem Fronteiras", que flexibilizará as atuais regras da publicidade televisiva. O Prémio João de Almada 2006 era entregue aos arquitetos António Portugal Mendonça e Manuel Amorim Reis, responsáveis pela recuperação do edifício do antigo Colégio dos Maristas, na Avenida da Boavista. O single autobiográfico "Rehab" da cantora britânica Amy Winehouse vencia o galardão para a melhor canção contemporânea dos prémios de composição Ivor Novello. O disco "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not", dos Arctic Monkeys, era considerado o melhor álbum da edição deste ano dos prémios atribuídos pela Academia Britânica de Compositores e Letristas, enquanto o galardão para a melhor canção ia para "Elusive", do cantor e compositor de blues e rock Scott Matthews.

Em 2008, o espanhol Quique Flores era apresentado como novo treinador da equipa de futebol do Benfica, vinculando-se ao clube da Liga portuguesa por duas temporadas. A Ovarense sagrava-se tricampeã portuguesa de basquetebol.

Em 2009, o cineasta estreante João Salaviza, de 25 anos, recebia a Palma de Ouro do Festival de Cannes pela curta-metragem "Arena".

