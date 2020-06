Nos céus, é Lua Nova, às 07:41.O Sol nasce às 06:12 e o ocaso regista-se às 21:05.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 05:05 e 16:24, a baixa-mar às 09:50 e 22:19.

Gémeos é o signo dos nascidos nesta data, destacando-se Martha Wahington (1731), o escritor português Luciano Cordeiro (1844), o filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre (1905), a atriz Maureen Stapleton (1925), a escritora Françoise Sagan, autora de "Bom-dia Tristeza" (1935), a atriz Juliette Lewis (1973) e Guilherme de Gales (1982).Nesta data, em 1744, a Inquisição portuguesa condenava um grupo de membros da Maçonaria. Em 1942, forças alemãs, comandadas por Rommel, tomavam a cidade de Tobruk, no norte de África. Em 1945, as forças japonesas, que defendiam a Ilha de Okinawa, rendiam-se às tropas norte-americanas. Em 1953, eram executados Julius e Ethel Rosenberg, acusados de espionagem a favor da URSS pela Justiça dos EUA. Em 1963, a França retirava as forças navais da Nato.Em 1970, eclodia a guerra na Indochina. Em 1971, o Tribunal Internacional de Justiça, com sede na Haia, determinava a ilegalidade da administração sul-africana sobre o território da Namíbia. Em 1979, os EUA apelavam à substituição de Anastasio Somoza na presidência da Nicarágua.Em 1982, John Hinckley Jr. era considerado inimputável da acusação de tentativa de homicídio do presidente Ronald Reagan dos EUA. Em 1988, o Partido Comunista Italiano elegia o secretário-geral Achille Ochetto, 52 anos. Em 1989, as autoridades chinesas executavam, em Xangai, de três homens envolvidos nas manifestações do movimento pró-democracia.

Em 1990, os parlamentos da República Democrática Alemã e da Alemanha Federal aprovavam o tratado de união monetária, económica e social, primeiro passo no caminho da reunificação.

Em 1994, Vergílio Ferreira ganhava o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, pelo romance "Na Tua Face". Em 2000, o Parlamento português debatia o projeto de Lei para descriminalização do consumo de droga.

Em 2003, Portugal qualificava-se para a fase final do Campeonato da Europa de Andebol masculino e conquistava 21 medalhas no I Campeonato Europeu de atletismo para deficientes. No mesmo dia morria, aos 78 anos, o escritor norte-americano Leon Uris, autor de "Êxodo" e "Mila 18".

Em 2004, o Partido Popular Europeu formalizava a candidatura do comissário Chris Patten à presidência da Comissão Europeia. No Iraque, morriam 41 pessoas, em atentados em Bagdad. Em 2005, morria, aos 77 anos, Charles D.Keeling, cientista norte-americano que estabeleceu a "Curva de Keeling", para a investigação das alterações climáticas.

Em 2006, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Microsoft assinavam o protocolo para o reforço da segurança informática. A Faculdade de Engenharia do Porto conquistava o título mundial de robótica, na Alemanha. E o presidente de Timor-Leste, Xanana Gusmão, exigia a demissão do primeiro-ministro Mari Alkatiri.

Em 2007, era publicada em Diário da República a portaria que regulamenta a Lei da Interrupção Voluntária da Gravidez. O diploma entrará em vigor a 15 de julho. Era publicado em Diário da República o Regime Jurídico dos Bombeiros Portugueses. Irene Silveira era eleita a primeira mulher Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenava o Estado Português por "múltiplas violações" da Convenção Europeia dos Direitos do Homem na Comarca de Oliveira de Azeméis e na Relação do Porto. O filme "Citizen Kane", de Orson Welles, era classificado como o melhor filme americano de todos os tempos pelo Instituto Americano do Filme (AFI). O jornalista da RTP1 Jacinto Godinho era distinguido com o Grande Prémio Gazeta 2006 do Clube dos Jornalistas, com uma série de trabalhos sobre a história da emigração portuguesa.

Em 2008, a Rússia apurava-se pela primeira vez na sua história para as meias-finais de um campeonato da Europa de futebol, ao vencer a Holanda, uma das favoritas, por 3-1, após prolongamento, em jogo dos quartos de final do Euro2008.

Em 2011, Assunção Esteves tornava-se a primeira mulher a ser eleita presidente da Assembleia da República, com 186 votos favoráveis. Morria, com 114 anos, a brasileira Maria Gomes Valentim, que havia sido reconhecida como a mulher mais velha do mundo pelo "Guinness Book".

Em 2016, a portuguesa Ticha Penicheiro, que terminou a carreira em 2012, era eleita uma das 20 melhores e mais influentes jogadoras dos primeiros 20 anos da Liga norte-americana feminina de basquetebol. Morria, com 96 anos, Benoîte Groult, romancista francesa, grande figura do feminismo e autora de "Ansi soit-elle".

Em 2017, o escritor angolano José Eduardo Agualusa era distinguido com o prémio literário internacional de Dublin pela tradução inglesa do romance "Teoria Geral do Esquecimento".

Em 2018, morria, aos 95 anos, Jamsheed Marker, diplomata veterano e um dos principais intervenientes no processo que levou ao referendo de 1999 em Timor-Leste.

