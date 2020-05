No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 13:08, a baixa-mar às 06:37 e 18:55.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Touro, destacando-se o físico inglês Edward Jenner (1749), o anarquista Mikhail Bakunin (1814), o compositor francês Erik Satie (1866), os atores Jean Gabin (1904), Maureen O'Sullivan (1911) e Dennis Hopper (1936), a soprano Birgit Nilsson (1911), o escritor Dennis Potter (1935), a cantora Enya (1961).Nesta data, em 1792, 24 corretores reuniam-se em Nova Iorque e fundavam a Bolsa de Valores da cidade norte-americana. Em 1928, eram inauguradas as ligações telefónicas entre Lisboa e Madrid. Em 1940, na II Guerra Mundial, as forças nazis ocupavam Bruxelas. Em 1947, era inaugurado o Pavilhão dos Desportos, em Lisboa, com o jogo de abertura do III Campeonato do Mundo de hóquei em patins, que Portugal viria a vencer pela primeira vez.