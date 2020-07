O Sol nasce às 06:21 e o ocaso regista-se às 21:03.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 08:12 e 20:28, a baixa-mar, às 01:47 e 13:59.

Caranguejo é o signo dos nascidos nesta data, destacando-se o inglês Thomas Bowdler, compilador dos trabalhos de Shakespeare (1754), o estadista britânico William E. Forrester (1818), Yul Brynner, ator norte-americano de origem russa (1920), o tenor sueco Nicolai Gedda (1925), o físico, inventor do raio laser, Theodore Maiman (1927) e o barítono alemão Hermann Prey (1929).Nesta data, em 1536, morria Erasmo de Roterdão, autor de "Elogio da Loucura", amigo e mentor do humanista português Damião de Góis. Em 1822, as Cortes Constituintes portugueses votavam a primeira Lei Eleitoral do país, prevendo o sufrágio direto secreto. Em 1828, D. Miguel era proclamado rei absoluto de Portugal.

Em 1932, no Brasil, o Governo e o povo de S. Paulo pegavam em armas, dando início à revolução constitucionalista que levou à antecipação das eleições e à promulgação da Constituição. Em 1960, Moises Tschombé, primeiro-ministro do Katanga, proclamava a independência do antigo Congo Belga.

Em 1973, um dia depois da denúncia do massacre de Wiriyamu pelo jornal britânico The Times, o Governo de Marcello Caetano emitia um comunicado para desmentir os factos. Ocorrido a 16 de dezembro de 1972, o massacre causou perto de meio milhar de vítimas civis. Inicialmente, a estimativa da Cruz Vermelha Internacional colocava em 150 o número de pessoas mortas. Mais tarde, concluiu-se que tinham morrido pelo menos 400 habitantes da localidade.

Em 1974, morria o escritor sueco Per Lagarquist, Prémio Nobel da Literatura em 1951, em Estocolmo. Em 1978, um camião cisterna, carregado com combustível altamente inflamável, despistava-se e explodia perto do parque de campismo de Los Alfagues, em Tarragona, Espanha, causando a morte a mais de 180 pessoas.

Em 1979, o laboratório espacial norte-americano Skylab reentrava na atmosfera terrestre, desintegrando-se, depois de seis anos em órbita. Em 1984, Portugal e a Jugoslávia assinavam um acordo de colaboração no âmbito de assuntos de comunicação social, pelo prazo de três anos.

Em 1986, o presidente da Renamo, Afonso Dlakhama, demitia o secretário-geral do movimento rebelde moçambicano, Evo Fernandes. Em 1988, um tribunal italiano condenava 13 pessoas a penas maiores, que iam até prisão perpétua, por envolvimento no atentado à bomba na estação ferroviária de Bolonha, em 1980. O atentado causara a morte de 85 pessoas e deixara feridas mais de 200.Em 1989, morria o ator, encenador e cineasta britânico Lawrence Olivier. Tinha 82 anos. Em 1992, o escritor José Saramago recebia o Prémio de Novelística, da Associação Portuguesa de Escritores. Em 1995, o ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger reconhecia, publicamente, ter tido conhecimento da invasão de Timor-Leste pela Indonésia, um dia antes do facto de ter acontecido. Ainda em 1995, os EUA anunciavam a normalização das relações com o Vietname.Em 2001, morria a cantora portuguesa Cândida Branca Flor. Tinha 51 anos. Na mesma data, Portugal conquistava 20 medalhas, entre as quais três de ouro, e estabelecia um recorde europeu e 11 nacionais, no Mundial de Atletismo para deficientes.Em 2002, no norte de África, em frente à cidade espanhola de Ceuta, soldados marroquinos ocupavam o ilhéu desabitado de Perejil. Na mesma data, em Portugal, a Assembleia da República aprovava o regime de exceção para os touros de morte em Barrancos.Em 2003, o Governo espanhol de José María Aznar autorizava o envio de 1.300 soldados para a região centro-sul do Iraque. No mesmo dia, em Teerão, era anunciada a morte da jornalista canadiana, de origem iraniana, Zahra Kazemi, detida pelas autoridades do país, desde junho. A morte, como se descobriria mais tarde, fora provocada por tortura.

Em 2004, Pedro Santana Lopes admitia vir a localizar Ministérios em diferentes zonas do país. No mesmo dia, França e Iraque restabeleciam relações diplomáticas.

Em 2005, era criado o fundo de apoio à floresta. O Tribunal de Setúbal absolvia duas mulheres acusadas de terem praticado aborto, a pedido do Ministério Público e da defesa. E o Grupo Espírito Santo e o grupo de comunicação Impresa cortavam relações.

Em 2006, a General Motors anunciava o encerramento da fábrica da Opel na Azambuja, no final do ano, e o Governo português ameaçava a GM com um processo judicial, por incumprimento contratual. No mesmo dia, morria o antigo inspetor da PIDE António Rosa Casaco. Tinha 91 anos, líder da brigada que assassinou o general Humberto Delgado, em fevereiro de 1965.

Em 2007, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, IHRU assina um acordo com a Fundação D. Pedro IV para as casas sociais dos bairros dos Lóios e Amendoeiras, Lisboa, voltarem à posse do Estado. O Parlamento Europeu aprova o mandato dado à presidência portuguesa da União Europeia para a conferência intergovernamental (CIG) com vista à redação e aprovação do futuro Tratado. O velocista português Francis Obikwelu é eleito o melhor atleta europeu do mês de junho. O sociólogo britânico de origem alemã Ralf Dahrendorf é galardoado com o Prémio Príncipe das Astúrias das Ciências Sociais 2007. A Associação Portuguesa de Escritores atribui o Prémio Vida Literária APE/CGD ao investigador de literatura Vítor Aguiar e Silva. O Centro de Educação Judaico-Árabe, com o projeto "Mão na Mão", que promove o bilinguismo e o diálogo intercultural em Israel, vence a primeira edição do Prémio Internacional Calouste Gulbenkian.

Em 2008, a Lei de Segurança Interna era aprovada em votação final no Parlamento apenas com os votos do PS, mas dois deputados socialistas - Manuel Alegre e Teresa Alegre Portugal - juntaram-se à oposição no voto contra. Cinquenta indivíduos envolviam-se, pela segunda vez em menos de 24 horas, num desacato com armas de fogo no Bairro da Quinta da Fonte, no Concelho de Loures. A Federação Portuguesa de Futebol anunciava a contratação de Carlos Queiroz para o cargo de selecionador nacional, com contrato válido até 2012. Morria o cirurgião cardiovascular Michael DeBakey, pioneiro das operações para fazer "bypass", Houston, sul do Texas, EUA. Tinha 99 anos.

Em 2010, a Espanha vencia pela primeira vez um Campeonato do Mundo de Futebol (na África do Sul) tendo derrotado a seleção da Holanda por 1-0 após prolongamento.

Em 2011, o primeiro transplante bilateral de pernas do mundo era feito por Cavadas no Hospital La Fe de Valência, numa intervenção com a participação de cerca de quarenta profissionais do hospital e da Fundação Cavadas.

Em 2012, morria Teofilo Stevenson, cubano, tricampeão olímpico de boxe, de ataque cardíaco, em Havana, Cuba. Tinha 60 anos.

Em 2013, morria, aos 83 anos, Nuno Fisher Lopes Pires, um dos militares que "dirigiu as operações da ação libertadora" que conduziram ao 25 de Abril de 1974, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

Em 2014, morria, aos 76 anos, Charlie Haden, contrabaixista norte-americano que gravou a "Grândola" e compôs com Carlos Paredes, em Los Angeles.

Em 2015, morria, aos 55 anos, Satoru Iwata, presidente da Nintendo, vítima de cancro.

