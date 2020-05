Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Minguante. Quarto Minguante, dia 14, às 15:03.

O Sol nasce às 06:30 e o ocaso regista-se às 20:37.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 05:25 e 17:44, a baixa-mar às 11:11 e 23:35.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Touro, destacando-se o abolicionista norte-americano John Brown (1800), o romancista escocês James Barrie (1860), autor de "Peter Pan", o egiptólogo Howard Carter (1837), o ator Pedro Armendariz (1912), o jornalista norte-americano Mike Wallace (1918), os atores britânicos Glenda Jackson e Ralph Finney (1936), o cineasta James L.Brooks (1940), a atriz Candice Bergan (1946), o músico Billy Joel (1949) e a atleta francesa Mari-Jose Perec (1968).Nesta data, em 1502, o navegador Cristóvão Colombo largava do porto de Cádiz, Espanha, na quarta e última viagem que empreendia ao Novo Mundo. Em 1736, morria, aos 77 anos, o diplomata Diogo de Mendonça Côrte-Real, um dos negociadores do tratado de Utreque e fundadores da Real Academia de História. Em 1979, os EUA e a URSS chegavam a um acordo básico sobre o tratado de armas nucleares Salt II.

Em 1978, o antigo primeiro-ministro italiano Aldo Moro, raptado há 54 dias pelas Brigadas Vermelhas, era encontrado morto dentro de um automóvel, no centro de Roma. Em 1985, o Parlamento português recebia o presidente dos EUA, Ronald Reagan. Em 1992, era constituída a Plataforma de Esquerda, associação política de natureza não partidária.

Em 1994, a Suécia e a Finlândia, dois países com uma longa tradição de neutralidade, aderiam, em Bruxelas, à parceria para a paz, programa de cooperação militar da NATO. Em 1995, morria, com 49 anos, Agostinho Roseta, dirigente da UGT. Em 1997, o Senado norte-americano aprovava a lei que permite julgar e condenar, como adultos, os menores de 13 anos, autores de crimes violentos.Em 1998, a EXPO-98 fazia o ensaio geral. Em 1999, o Governo português concedia asilo político ao ex-presidente da Guiné-Bissau, Nino Vieira. Em 2000, o advogado Garcia Pereira apresentava a candidatura às eleições presidenciais. Na mesma data, um corte total de eletricidade afetava quase metade de Portugal Continental.Em 2001, a França extraditava para Espanha a etarra Inoia Lopez Riaño, acusada de 23 homicídios. Em 2003, a fábrica de calçado C&J Clark, em Castelo de Paiva, fechava as portas, com o despedimento dos últimos 51 trabalhadores. No mesmo dia, o ensaísta português Eduardo Lourenço era distinguido com o Prémio da Latinidade da União Latina.Em 2004, um atentado bombista na Tchechénia causava a morte do presidente Akhmad Kasdyrov. E o Benfica garantia o segundo lugar na Liga Nacional de Futebol e a presença na Liga de Campeões Europeus. Em 2005, o "Libro delle Cadute", de Casimiro de Brito, recebia o Prémio de Poesia Aleramo - Mário Luzi para a melhor obra estrangeira editada em Itália em 2004.

Em 2006, o Tribunal Constitucional multava, pela primeira vez, dirigentes partidários por irregularidades nas contas anuais dos partidos referentes ao ano de 2001. A polícia espanhola lançava uma operação contra uma rede de corrupção, estimada em 2.500 milhões de euros, envolvendo a Fundação Afinsa e o Fórum Filatélico, dirigidos pelos portugueses Albertino de Figueiredo e Carlos de Figueiredo Escriba. O Parlamento da Estónia ratificava o Tratado da Constituição Europeia. E o primeiro-ministro timorense Mari Alkatiri afirmava que o objetivo da vaga de violência residia numa "tentativa de golpe constitucional". No mesmo dia, o Irão nomeava um embaixador para o Iraque, pela primeira vez em mais de 20 anos.

Em 2007, Helena Roseta deixava o PS e anunciava candidatura à Câmara de Lisboa como independente, apoiada por um movimento de cidadãos. José Ramos Horta era eleito presidente de Timor-Leste, com 69,18 por centos dos votos, contra 30,82 por cento de Francisco Guterres "Lu Olo", na segunda volta das presidenciais. O Papa Bento XVI chegava a São Paulo, Brasil, para a primeira visita pastoral a um país da América Latina. O pianista Mário Laginha vencia o Prémio Carlos Paredes 2007 com o álbum "Canções & Fugas". Morria, aos 72 anos, Herval Rossano, realizador brasileiro, da telenovela "Escrava Isaura".

Em 2008, o Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas anunciava a suspensão dos seus voos para a Birmânia (Myanmar) devido a restrições "inaceitáveis", impostas pelos militares no poder, após o ciclone Nargis. As Nações Unidas consideram "sem precedentes" na história dos trabalhos humanitários, a recusa da Junta Militar da Birmânia em conceder vistos de entrada a peritos de salvamento. O FC Porto era punido com a perda de seis pontos e o seu presidente, Pinto da Costa, suspenso por dois anos, enquanto o Boavista FC é condenado à descida de divisão, perda de seis pontos e várias multas, entre as quais uma de 180.000 euros no âmbito do processo "Apito Final", sobre corrupção no futebol. Em 2009, a Republica do Kosovo era admitida como o 186º membro do Fundo Monetário Internacional.

Em 2010, era criado o Fundo Europeu de Estabilização financeira por todos os membros da Zona Euro, para ajudar a combater a crise das dívidas soberanas, com sede no Luxemburgo.

Em 2012, morria Vidal Sassoon, cabeleireiro. Tinha 84 anos.

Em 2017, morria, aos 83 anos, Armando Baptista-Bastos, jornalista, cronista e escritor.

Em 2018, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetava o decreto que permite a mudança da menção do sexo no registo civil a partir dos 16 anos. A aliança opositora Pacto pela Esperança vencia as eleições na Malásia e colocava um fim a 60 anos da Frente Nacional no poder.

Em 2019, os líderes da União Europeia a 27 adotavam, na Roménia, a "Declaração de Sibiu" sobre o futuro da Europa.

