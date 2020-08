O Sol nasce às 06:44 e o ocaso regista-se às 20:39.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 05:56 e 19:10, a baixa-mar, às 12:40.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo de Leão, destacando-se o primeiro arquiteto profissional norte-americano, Charles Bullfinch (1763), a compositora francesa Cécile Cheminade (1857), o poeta britânico Philip Larkin (1922), a atriz norte-americana e antiga campeã olímpica de natação Esther Williams (1923), o ator norte-americano Dustin Hoffman (1937), a cantora Connie Stevens (1938) e o ator Keith Carradine (1949).Em 1583, morria Fernão Mendes Pinto, autor de "Peregrinação". Em 1709, Bartolomeu de Gusmão apresentava a máquina voadora a D. João V. Em 1786, o ponto mais alto dos Alpes, o Mont Blanc, era atingido pela primeira vez, por Michael Gabriel-Paccard e Jacques Balmat. Em 1832, a Companhia das Índias Orientais, comandada por William Bentinck, anexava o Qatar. Em 1876, Thomas Edison registava a patente do mimógrafo, antepassado das fotocopiadoras.Em 1879, nascia Emiliano Zapata, líder da revolta dos camponeses contra o Governo do país. Em 1912, Norton de Matos, governador da República Portuguesa em Angola, decretava a criação da cidade de Huambo. Em 1915, na Grande Guerra 1914-18, começava a Batalha de Sari Bair, pelo controlo do Mediterrâneo. Em 1929, o dirigível alemão Graf Zeppelin iniciava a volta ao mundo.Em 1940, começava a Batalha de Inglaterra. Cinco anos mais tarde, em 1945, representantes das quatro potências vencedoras da II Guerra Mundial aprovavam, em Londres, a criação do tribunal internacional de guerra para julgar os criminosos nazis, que viria a funcionar em Nuremberga.

Em 1953, os EUA e a Coreia do Sul assinavam o acordo de cooperação para a defesa mútua. Em 1960, as Nações Unidas exigiam a saída das tropas belgas do Congo, e a Costa do Marfim proclamava a Independência. No mesmo dia, nos EUA, a farmacêutica GD Searle lançava no mercado a primeira pílula anticoncecional (Envoid).Em 1961, em Angola, as forças portuguesas, tendo tomado Zala e Quincuzo, progrediam para Nambuangongo. Em Portugal, era feita a entrega de "brevets" às primeiras cinco enfermeiras para-quedistas. Em 1963, no Reino Unido, um grupo de 15 indivíduos assaltava o comboio-correio Glasgow-Londres, apoderando-se de mais de 2,6 milhões de libras.

Em 1974, o presidente dos EUA Richard Nixon anunciava a demissão, na sequência do Caso Watergate. No mesmo dia, no Estabelecimento Prisional de Lisboa, antigos agentes da PIDE-DGS amotinavam-se. A revolta foi dominada. Em 1975, tomava posse o V Governo Provisório português, liderado por Vasco Gonçalves. Em 1981, em plena Guerra-Fria, a Casa Branca anunciava o projeto de produção da bomba de neutrões, nos EUA.

Em 1984, o apuramento final dos últimos Censos da população portuguesa acusava, pela primeira vez, a diminuição para metade da taxa de crescimento demográfico, na década anterior. Em 1988, o Irão e o Iraque assinavam o cessar-fogo, que iria pôr fim à guerra entre os dois estados. Dois anos depois, o Iraque anexava o Kuwait. No mesmo dia, o Reino Unido decidia colocar forças aéreas e navais no Golfo Pérsico.Em 1991, deputados portugueses pediam, em Nova Iorque, o embargo à Indonésia, pela ocupação e repressão em Timor-Leste. Em 1996, o Governo português atribuía a Medalha de Mérito Desportivo aos velejadores Hugo Rocha e Nuno Barreto, e o Colar de Honra e Mérito à atleta Fernanda Ribeiro, distinguidos nos Jogos Olímpicos de Atlanta. No mesmo dia era decretada a falência dos estaleiros polacos de Gdansk, local de nascimento do sindicato polaco Solidariedade.Em 2000, morriam 19 pessoas num atentado à bomba no Metro de Moscovo. Em 2001, era aprovada a nova Lei das Finanças Regionais. Em 2002, morria o escritor chileno Francisco Coloane, autor de "Terra de Fogo". Em 2003, o representante especial do secretário-geral da ONU no Iraque, Sérgio Vieira de Mello, reunia-se, no Egito, com responsáveis da Liga Árabe, para acelerar o processo de devolução do Governo aos iraquianos.

Em 2004, as autoridades iraquianas repunham a pena de morte. No mesmo dia, morriam Henrique Abranches, 72 anos, escritor angolano, autor de "A Konkhava de Feti", e a atriz norte-americana Fay Wray, 98 anos, a "namorada" de King Kong.

Em 2005, o antigo responsável do programa da ONU Petróleo por Alimentos, para o Iraque, Benon Sevan, era acusado de corrupção. Morria, aos 82 anos, a atriz norte-americana Barbara Bel Geddes.

Em 2006, Francis Obikwelu conquistava a medalha de ouro dos 100 metros nos Europeus de Atletismo em Gotemburgo, Suécia, ao vencer a final em 9,99 segundos, novo recorde da competição.

Em 2007, o "Creoula", Navio de Treino de Mar (NTM) da Armada Portuguesa ganhava o prémio da embarcação que mais contribuiu para o intercâmbio de culturas durante a regata "Tall Ships Race Med 2007", que terminou em Génova, Itália. Morriam Nicolau Casaus, 94 anos, antigo dirigente do FC Barcelona; e Josef Carl Engressia, Joybubbles, 58 anos, um dos precursores dos "hackers" informáticos, conhecidos nos anos 70 por "phone phreaks".

Em 2008, o Estádio Bessa, no Porto, sede do Boavista Futebol Clube, era penhorado pela Direcção-Geral de Contribuições e Impostos (DGCI) e posto à venda pelo valor mínimo de 28,317 milhões de euros. Às 13:08 de Lisboa, ou seja, 08:08 da noite de 08/08/2008 em Pequim (o número oito é para os chineses sinal de prosperidade e sorte) a China encantava o planeta com uma cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos à altura da sua história milenar. Foram 14.000 figurantes (entre os quais 9.000 do exército), que, durante três horas e meia de ilusão, mostraram a cerimónia ao Mundo e a 91.000 privilegiados espectadores no Estádio Nacional de Pequim - "Ninho do Pássaro". Diz o comité organizador que foram cerca de 4.000 milhões os espectadores a acompanhar a emissão em torno do planeta, o que, a confirmar-se, será o espetáculo mais visto na história da humanidade. Morria o ator Mário Sancho, que integrou o elenco da companhia profissional do Teatro Experimental do Porto (TEP) entre 1978 e 1989, após prolongada doença.

Em 2009, morria, aos 79 anos, Raul Solnado, ator de revistas, comédias e telenovelas. Desde o palco da Sociedade Guilherme Cossul, Solnado tornou-se primeira figura em diversas revistas do Parque Mayer, em Lisboa, ao lado de nomes como António Silva, Humberto Madeira e Vasco Santana. "A guerra de 1914/1918" ou "É do inimigo?" tornaram Raul Solnado um nome de primeiro plano da cena portuguesa.

Em 2011, o novo primeiro-ministro do governo no exílio do Tibete tomava posse, substituindo o dalai-lama como líder político dos budistas tibetanos, numa cerimónia em Dharamsala (norte da Índia). Lobsang Sangay, um jurista que estudou nos Estados Unidos, tornava-se assim no primeiro homem na história do Tibete a assumir um poder político superior ao do dalai-lama.

Em 2012, Fernando Pimenta e Emanuel Silva conquistavam a primeira medalha olímpica para a canoagem portuguesa, nos Jogos Olímpicos de Londres (medalha de prata). Sarah Attar tornava-se a primeira mulher saudita a competir no atletismo olímpico, usando um lenço na cabeça (hijab), uma camisa verde de mangas compridas e umas leggins pretas, terminando em último a eliminatória dos 800 metros nos Jogos Londres2012.

Em 2015, o líder do Conselho da Revolução Maubere (CRM), Mauk Moruk, e o seu número dois são mortos numa troca de tiros com efetivos das forças de segurança timorenses que os perseguiam desde março.

Em 2016, a Austrália sagrava-se a primeira campeã olímpica de râguebi de sete, após impor-se na final à Nova Zelândia por 24-17, no Rio de Janeiro. Morria Edward Daly, bispo célebre por ter acenado com um lenço branco a soldados durante o massacre designado de Bloody Sunday em 1972 na Irlanda do Norte. Tinha 82 anos. Morria, aos 71 anos, Bernard Farrelly, australiano e o primeiro surfista a sagrar-se campeão do mundo, depois de uma vida dedicada a promover a modalidade, que ajudou a popularizar na década de 60.

Em 2017, morria, aos 81 anos, Glen Campbell, lenda da música 'country'.

Em 2018, morria, aos 28 anos, num acidente de carro, Nicholas Bett, atleta queniano, campeão mundial dos 400 metros barreiras em 2015, em Pequim.

Em 2019, morria, aos 86 anos, Jean-Pierre Mocky, ator e realizador francês.

