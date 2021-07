"Nos hospitais da região Alentejo, à data de 11 de julho, registou-se uma taxa de ocupação em enfermaria de 32,6% e em unidades de cuidados intensivos de 28,6%", indicou a fonte da ARS do Alentejo, em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, no domingo, na totalidade das unidades hospitalares da região encontravam-se internados 15 doentes com covid-19 em enfermaria e outros seis em unidades de cuidados intensivos.

"A capacidade atual de camas dedicadas à covid-19 é de 46 em enfermaria e 21 em unidades de cuidados intensivos", sublinhou.

A fonte da ARS do Alentejo assinalou que "a capacidade de resposta será sempre ajustada e tomadas as medidas necessárias" de acordo com a evolução da situação epidemiológica.

Os dados dizem respeito ao Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) e aos hospitais das unidades locais de saúde (ULS) do Litoral Alentejano, Norte Alentejano e Baixo Alentejo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.035.567 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.164 pessoas e foram registados 909.756 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

