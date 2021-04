A incidência semanal continua ligeiramente em alta na Alemanha, com 162,3 casos por 100.000 habitantes, número superior aos 160,7 registados no sábado.

Desde o início da pandemia, o número total de infeções registadas ultrapassa os 3,14 milhões - dos quais 2,8 milhões são pacientes considerados recuperados -, enquanto o número de óbitos ascendeu a 79.914.

A incidência voltou a subir na última semana, após o intervalo registado nas férias da Páscoa, o que se atribui ao facto de serem realizados menos testes nos feriados.

Desde o início de abril, as vacinações foram aceleradas, com a adesão dos médicos de família à campanha de vacinação.

Até a sexta-feira, 21,3 milhões de doses foram administradas, cerca de 15,6 milhões de cidadãos receberam a primeira dose da vacina (19,1% da população), enquanto 5,4 milhões (6,5%) já receberam a segunda dose da vacina contra a covid-19.

Vários políticos alemães vão participar hoje num culto ecuménico em memória das vítimas da covid-19, que será seguido por um ato solene no auditório Konzerthaus, em Berlim, e o discurso principal será proferido pelo Presidente do alemão, Frank-Walter Steinmeier.

As cerimónias contarão com a presença da chanceler alemã, Angela Merkel, do Presidente do Bundestag (Parlamento), Wolfgang Schäuble, e de representantes dos demais principais órgãos constitucionais do país.

Várias mensagens gravadas de pessoas que perderam entes queridos na pandemia serão transmitidas após o discurso do Presidente.

A cerimónia encerra uma semana marcada pela aprovação em Conselho de Ministros do projeto de lei destinado a padronizar a aplicação de medidas de combate à pandemia do novo coronavírus no país.

Estas medidas representam uma limitação da capacidade de ação dos Estados federais, que são responsáveis pela implementação das medidas acordadas.

O objetivo de Merkel é estabelecer restrições homogéneas e uniformes em todo o país, mas alguns Estados já expressaram a sua rejeição a algumas das regras, especialmente em relação ao recolher noturno.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de três milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 139,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

CSR // JNM

Lusa/Fim