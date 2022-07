As propostas constam numa carta aberta assinada pelo presidente da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo (FAABA), Rui Garrido, e dirigida à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

Na missiva, esta federação reconhece "a absoluta necessidade de implementação de medidas que evitem a deflagração de fogos", sobretudo, nas "zonas providas de coberto florestal no norte e centro do país".

"Existem, no entanto, algumas situações na nossa região, que, pelas suas particularidades, deveriam, em nossa opinião, merecer outra atenção e até algum alívio e bom senso nas medidas restritivas agora decretadas", afirmam.

Nesse sentido, a FAABA defende que seja definido para a região um horário para a utilização das máquinas debulhadoras, que, atualmente, se encontram em plena campanha de recolha de cereais.

"Propomos que seja permitida a debulha normal dos cereais, exceto no período entre as 13:00 e 17:00, em situações climáticas extremas em que tenha sido decretado o alerta vermelho para a região", pode ler-se na carta.

A federação realça que "é normal" que se faça "a debulha de cereais no Alentejo com temperaturas acima dos 30.º", pois "as zonas ocupadas por esta cultura situam-se em áreas desprovidas de coberto florestal" e "onde o risco de incêndio é diminuto".

Para a FAABA, as atuais medidas também não dão a "devida cobertura" à instalação de sistemas de rega na região, cuja maioria dos casos implica "a utilização de retroescavadoras para abertura e fecho de valas".

"Estas operações ocorrem geralmente em parcelas já gradadas, preparadas para a plantação e completamente limpas de pastos, onde o risco de incêndio é nulo", sublinha.

Segundo esta federação, "o impedimento destes trabalhos está a prejudicar, não só os agricultores que necessitam de ter os sistemas instalados e prontos para a rega das plantas, na maioria dos casos já encomendadas, mas também as empresas de rega que estão impedidas de trabalhar".

A FAABA sugere que também para a realização destes trabalhos na região seja estabelecido um horário.

Outras operações de preparação de terreno também poderiam ser executadas, exceto no período entre as 13:00 e 17:00, nem que para isso tivessem que ser "reforçadas as medidas de segurança contra incêndios", acrescenta.

A FAABA apela ainda à governante para que, em conjunto com os vários ministérios envolvidos, dê seguimento às propostas, sustentando que estas medidas "não trarão um risco acrescido de incêndio".

A situação face aos incêndios no país baixou hoje para o nível de alerta, suspendendo-se a contingência, que estava em vigor desde segunda-feira passada, devido à melhoria das condições meteorológicas, conforme decisão do Governo anunciada domingo.

A situação de alerta estará em vigor em Portugal continental desde as 00:00 de hoje até às 23:59 de terça-feira, dia em que voltará a ser reavaliada, afirmou o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, no domingo, após uma reunião com os ministérios da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e da Alimentação????.

Portugal continental entrou em situação de contingência, segundo nível de resposta previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, na passada segunda-feira e na quinta o Governo decidiu prolongar esta situação até domingo.

A situação de alerta é, de acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil, o nível menos grave, abaixo da situação de contingência e do patamar mais grave, a situação de calamidade.

