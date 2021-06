As vítimas mortais tinham entre 37 e 65 anos, todos de nacionalidade moçambicana.

"Com os óbitos hoje notificados, subiu para 23 o número de mortes devido à covid-19 no mês de junho, um aumento de 35,3% em relação a igual período do mês de maio", quando o país registou 17 óbitos, nota o boletim.

O número já é superior ao total de óbitos (22) registados no mês de maio.

Os números estão em linha com os alertas lançados pelas autoridades nas últimas semanas, acerca da inevitabilidade de uma terceira vaga surgir no país, depois de já estar ativa na vizinha África do Sul.

Moçambique tem um total acumulado de 857 mortes e 73.211 casos de covid-19, dos quais 96% recuperados da doença e 88 internados.

De acordo com o boletim de hoje, o país conta com 2.050 casos ativos.

Moçambique já testou cumulativamente 581.440 casos suspeitos, dos quais 2.167 nas últimas 24 horas.

