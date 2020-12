O posto fronteiriço de Kosi Bay, litoral do país, está encerrado desde o início da pandemia do novo coronavírus em março deste ano, que já causou 1.039.161 milhões de infeções e 28.033 mortes na África do Sul.

"Encerramos certas fronteiras sem nenhuma atividade económica. Nenhum país pode dizer que todas as suas fronteiras foram fechadas à África do Sul", afirmou Motsoaledi.

O ministro do Interior da África do Sul frisou também que é necessária a apresentação de um teste PCR de covid-19 certificado por entidade médica credível e realizado até 72 horas antes de entrar no país.

Mais de 17.000 pessoas testaram positivo à covid-19 nas últimas 24 horas na África do Sul, anunciou o ministro da Saúde, Zweli Mkhize.

CYH//RBF

Lusa/Fim