Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de recuperados nas últimas 24 horas foi de 18.783, para um total de 2.433.002.

A África Austral continua a ser a região mais afetada, com 1.343.479 infetados e 34.789 mortes. Só a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.192.570 casos e 32.425 mortos.