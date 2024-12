A informação foi avançada pela cadeia de televisão controlada pelo governo de transição, que citou "fontes especiais", sem as identificar.

De acordo a televisão oficial síria, numa primeira fase vão ser realizados voos domésticos como experiência para garantir que o aeroporto possa retomar plenamente a sua atividade.

A estação de televisão adiantou também que o porto de Tartus retomará os seus trabalhos na segunda-feira.

A província de Tartus, limitada a sul pelo Líbano e a norte pela província de Latakia, foi um dos antigos bastiões do regime de Bashar al-Assad.

No final de uma ofensiva de 12 dias, a coligação rebelde dominada pelo HTS, ou Organização de Libertação do Levante, derrubou no domingo o poder de Bashar al-Assad, que fugiu para a Rússia com a família.

Mohammad al-Bashir foi nomeado primeiro-ministro na terça-feira para liderar um governo de transição até 01 de março.

Escolas, universidades e instituições públicas e privadas reabriram hoje, depois de terem estado encerradas na última semana.

JML // JMR

Lusa/Fim