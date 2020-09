Duarte Casimiro advogou o imperativo de a administração da justiça se ajustar aos novos tempos, quando discursava na cerimónia de lançamento do Dia do Advogado e da Semana do Advogado.

"Entendemos, de entre outras iniciativas, que deveremos prosseguir rapidamente para o processo de adaptação a esta nova normalidade, através de soluções que incluem o recurso às tecnologias de informação e comunicação", afirmou.