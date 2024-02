"Eu acho que está na altura de virar a página do discurso", disse Luís Montenegro numa visita que fez esta manhã ao Mercado de Portimão, no Algarve, acusando Pedro Nuno Santos de não ter "nada para dizer ao país" e "muito pouco para oferecer aos portugueses em termos de propostas políticas".

O presidente do PSD escusou-se a responder ao desafio do candidato socialista às eleições legislativas de 10 de março, que na quarta-feira no Porto tinha pedido reciprocidade da parte do PSD à disponibilidade avançada pelo PS em viabilizar um governo minoritário da AD.

Montenegro sublinhou que o PS "tem sobretudo vergonha de assumir" os últimos oito anos, que considerou serem de "fracasso naquilo que é importante para a vida das pessoas".

