Na sequência das 1.723 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, por ilhas, foi registado um caso em Santa Maria, dois no Pico, um na Terceira e 41 em São Miguel, a ilha que tem sido mais fustigada pela pandemia da covid-19.

No caso específico do Pico, "foram diagnosticados dois casos, nas Bandeiras, concelho da Madalena, decorrentes de rastreio à chegada a não residentes", enquanto em Santa Maria "há um novo caso, em Vila do Porto, de um não residente, com análise positiva no rastreio do sexto dia".

O caso da Terceira diz respeito a um local da freguesia de Porto Judeu, concelho de Angra do Heroísmo, também "com análise positiva no rastreio do sexto dia".

O boletim diário da Autoridade de Saúde aponta que, em São Miguel, "todos os casos registados decorrem de transmissão comunitária", havendo no concelho da Ribeira Grande sete casos.

No concelho de Ponta Delgada há 10 casos e na Lagoa 24, sendo que foram registadas 33 recuperações e estão internados seis doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

A região soma assim um total de 312 casos, sendo 295 em São Miguel, seis na Terceira, cinco no Pico, dois no Faial, dois em São Jorge, um nas Flores e um em Santa Maria.

De acordo com a Autoridade de Saúde, "estão ativas no arquipélago duas cadeias de transmissão local primária, uma no Faial e outra no Pico", tendo "até ao presente sido extintas 204 em todas as ilhas", estando em vigilância ativa 2.099 pessoas.

A variante Delta do vírus SARS-CoV-2, associada à Índia e considerada mais transmissível, é responsável por perto de 90% dos casos de infeção em Portugal e registou um forte incremento no Norte, na Madeira e nos Açores.

Segundo o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a diversidade genética do vírus que provoca a covid-19, divulgado na terça-feira, regista-se um "forte incremento" no Norte, onde já representa 71.1% das infeções, na Madeira (85.7%) e nos Açores (64.7%).

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.544 casos de covid-19, tendo recuperado da doença 6.058 pessoas.

Faleceram 34 pessoas, saíram do arquipélago 83 e 57 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 30 de junho passado, foram administradas nos Açores 224.012 doses de vacinas contra a covid-19, havendo 124.738 pessoas com, pelo menos, uma dose (51,4% da população) e 99.274 pessoas com vacinação completa (40,9%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.996.519 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.118 pessoas e foram registados 892.741 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.

JME // MCL

Lusa/Fim