No comunicado diário, a Autoridade de Saúde Regional indica que os novos casos foram detetados nas 1.015 análises realizadas nos laboratórios da região.

A Autoridade de Saúde acrescenta que nas últimas 24 horas foram registadas 33 recuperações, estando atualmente internados oito doentes, todos no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, um dos quais em unidade de cuidados intensivos.

O novo caso de covid-19 registado na ilha do Pico foi identificado no concelho da Madalena, "originando uma nova cadeia de transmissão" naquela ilha, lê-se no comunicado.

Na ilha Terceira foram diagnosticados dois casos no concelho de Angra do Heroísmo e outro no concelho da Praia da Vitória.

Os casos registados na Terceira referem-se a um viajante não residente que testou positivo à chegada e a outros dois viajantes residentes que tiveram um teste positivo na análise ao sexto dia após viagem à ilha de São Miguel.

Em São Miguel, um dos casos refere-se a um viajante que testou positivo à chegada e os restantes foram identificados em contexto de transmissão comunitária.

Na maior ilha açoriana, foram registados 10 novos casos no concelho da Ribeira Grande, seis em Ponta Delgada, sete na Lagoa e três em Vila Franca do Campo.

Os Açores contam atualmente com 309 casos de covid-19: 294 em São Miguel, cinco no Faial, cinco na Terceira, dois na Graciosa, dois no Pico e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia, foram identificados nos Açores 6.488 casos positivos de covid-19, tendo-se registado 6.007 recuperações e 33 óbitos.

No arquipélago, entre 31 dezembro de 2020 e 30 de junho, foram administradas 224.012 doses de vacinas contra a covid-19, existindo 124.738 pessoas com pelo menos uma dose (equivalente a 51,4% da população) e 99.274 com a vacinação completa (40,9% do total da população).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.980.935 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.112 pessoas e foram registados 889.088 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.

RPYP // MLS

Lusa/Fim