"Temos de perceber que os Açores não podem ser apenas o hospedeiro de toda esta gente. Os Açores têm de ganhar para o seu desenvolvimento e têm de ter lucro com estas coisas. Não podem ser só projetos para a Nigéria, para o Brasil, para aqui e para acolá", afirmou, em declarações disponibilizadas pelo executivo (PSD/CDS-PP/PPM) no seu portal na internet.

Artur Lima falava hoje no TERINOV -- Parque de Ciência e Tecnologia da ilha Terceira, durante uma visita ao AIR Centre, acompanhado pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

A propósito da visita, o número dois do Governo açoriano disse não ter ficado "muito agradado" por existir um projeto na área da aquacultura que envolve vários países, mas não inclui os Açores, uma das "regiões do mundo com excelentes condições" para aquele tipo de produção.

"Não estou aqui a culpar ninguém. O que temos de fazer é estabelecer parcerias para que os Açores tenham lucro - e o termo é esse - para o seu desenvolvimento", assinalou.

O centrista defendeu que o arquipélago tem de ser um "ganhador líquido" dos projetos tecnológicos implementados na região.

"A determinação deste XIII Governo é que os Açores sejam parceiros e tenham algo a ganhar com isso. Não sejam apenas os hospedeiros, que é o que tem acontecido até agora. Tem de haver uma mudança de parcerias", defendeu.

E acrescentou: "Não podemos ser só, para Portugal, a Europa e os Estados Unidos, o centro do Atlântico. Toda a gente se serve do centro do Atlântico, mas ninguém serve o centro do Atlântico".

O AIR Centre é uma "organização colaborativa internacional com a missão de criar uma rede multinacional e transdisciplinar distribuída para promover colaborações e inovação científica transatlânticas", segundo o Governo Regional.

Artur Lima reforçou ainda a disponibilidade do Governo dos Açores para "colaborar" com a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que esteve de visita aos Açores.

Na segunda-feira, Elvira Fortunato teve reuniões com a Universidade dos Açores e com o presidente do executivo açoriano em São Miguel, tendo revelado que o contrato-programa entre o Governo da República e a academia açoriana vai ser revisto.

