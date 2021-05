De acordo com o boletim diário a Autoridade de Saúde açoriana, o concelho da Ribeira Grande é o que regista hoje maior número de novos casos, com 10 novos doentes (cinco em Rabo de Peixe, dois na Ribeirinha, dois na Lomba de S. Pedro e um no Pico da Pedra).

Em Ponta Delgada, há três novos casos (um nas Capelas, um em Santa Clara e um em Fenais da Luz), no concelho de Vila Franca do Campo há um novo caso em S. Miguel e no concelho da Lagoa há quatro novos casos, no Cabouco.

Também nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registaram 19 recuperações, 18 das quais na ilha de São Miguel e uma em São Jorge.

"Com a recuperação do único caso positivo ativo na ilha de São Jorge, esta fica sem casos positivos", adiantou a Autoridade de Saúde dos Açores no comunicado.

O boletim de hoje regista também o internamento de 11 doentes (mais um do que na sexta-feira), todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, São Miguel, mas nenhum em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

O arquipélago conta atualmente com 276 casos positivos ativos, sendo 272 em São Miguel, dois no Pico, um na Terceira e um no Faial.

Não há cadeias de transmissão local ativas e já foram extintas 203 até agora.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados nos Açores 5.504 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.065 pessoas e falecido 33.

A Autoridade de Saúde Regional informa ainda que "desde 31 de dezembro de 2020 e até 28 de maio corrente, foram administradas nos Açores 126.130 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 79.832 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 46.298 pessoas com ambas as doses", no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou mais de 3,5 milhões de mortos no mundo, incluindo 17.023 em Portugal.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // PNG

Lusa/Fim