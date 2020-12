A propósito do primeiro aniversário desta classificação pela Unesco, Eurico Monteiro afirmou à Lusa que a mesma abriu "novas perspetivas para a morna".

"Apesar do trabalho dos nossos artistas, ao longo de décadas, para a salvaguarda e consagração do género, é indubitável que a chancela da Unesco desperta curiosidades e atenção para o país no seu todo, para a sua música e a morna em particular, levando-a para um outro patamar - o da música do mundo", referiu o diplomata.