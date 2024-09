A mesma fonte referiu ainda que um outro incêndio deflagrou pelas 00:21, na zona de Vale de Igreja, no concelho de Seia, distrito da Guarda, contando já 211 operacionais e 61 veículos no terreno.

Sobre o incêndio na zona de Silvares, Paulo Fernandes, presidente da Câmara do Fundão, no distrito de Castelo Branco, tinha indicado, ao início da madrugada, que a autarquia tem todos os recursos no terreno, em articulação com as autoridades, para antecipar "todas as situações de risco perante a imprevisibilidade" do fogo, alertando para um "cenário muito crítico".

Os difíceis acessos, devido à mancha densa de floresta, e o vento forte estão a dificultar o combate ao incêndio que deflagrou na sexta-feira, disseram as autoridades locais, apontando para um "cenário muito crítico".

Já o comandante do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, António Fonseca, destacou que os operacionais estão a garantir o perímetro de segurança para as habitações nas várias localidades no caminho do fogo, sendo essa uma preocupação durante a noite.

