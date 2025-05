É uma das mais conhecidas triatletas portuguesas de sempre.

Iniciou-se no triatlo aos 14 anos e rapidamente se afirmou na modalidade. Conquistou cinco títulos consecutivos de campeã europeia entre 2004 e 2008 e sagrou-se campeã mundial em 2007.

Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, fez história ao conquistar a medalha de prata, tornando-se na primeira portuguesa a alcançar um pódio olímpico no triatlo.

Competiu também no duatlo e venceu o Campeonato Europeu em 2006 e os Mundiais em 2007 e 2008.

A sua dedicação ao desporto valeu-lhe várias distinções, incluindo a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e a Comenda da Ordem do Mérito. Vanessa Fernandes continua a ser uma referência do triatlo nacional e uma inspiração para futuras gerações de atletas.