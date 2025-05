Num mundo ainda dominado por homens, Marlene Vieira (Maia, 1980) é uma das grandes chefs da gastronomia portuguesa.

Ao comando do restaurante Marlene, em Lisboa, foi distinguida, em 2024, com uma “Faca” no The Best Chef Awards.

Entre 2013 e 2014, também foi jurada e professora do concurso Chefs Academy na RTP 1. Anos mais tarde, em 2021 regressou à televisão para integrar a equipa de jurados do Masterchef.

Em 2025, tornou-se na primeira mulher a conquistar uma Estrela Michelin em Portugal desde 1993 (a de estreia foi de Maria Alice Marto, do restaurante Ti’ Alice, em Fátima).