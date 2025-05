Político, professor e comentador, foi eleito Presidente da República em 2016 e reeleito em 2021, marcando os mandatos pela proximidade com a população e forte presença mediática, chegando a gerar um novo termo, “marcelfie”, pela frequência com que tira fotografias improvisadas com o telemóvel.

Durante quase uma década, promoveu a estabilidade política no período da geringonça, foi determinante na gestão da pandemia e reforçou a posição de Portugal no cenário internacional.

Professor catedrático de Direito na Universidade de Lisboa, fundador do PSD e o primeiro presidente eleito da Comissão Política Distrital de Lisboa do seu partido (1975–1977), foi um dos deputados que desenharam a Constituição Portuguesa.

Foi secretário de Estado e ministro de Francisco Pinto Balsemão, ao lado de quem também fundou o semanário “Expresso”, dirigiu o “Semanário” e liderou o PSD entre 1996 e 1999, período em que também começou a destacar-se como comentador político. Acarinhado dentro e fora do país, continua a desempenhar um papel central na política nacional, com uma forte presença e diplomacia ativa.