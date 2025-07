Na passada quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, apareceu uma nuvem negra no horizonte da agricultura nacional. Nesse dia a Comissão Europeia apresentou a primeira proposta de orçamento da UE para o período 2028-2034.

Cumpre imediatamente e em primeiro lugar esclarecer que se trata de uma proposta . Carece portanto ainda de uma longa negociação para finalmente poder merecer aprovação tanto por parte do Parlamento como do Conselho Europeus. Daí a nuvem negra estar, ainda, apenas no horizonte!

Em todo o caso a apresentação desta proposta de orçamento permite clarificar o atual estado de espírito da Comissão.

Assim, fazendo a ressalva de que o autor deste texto é agricultor, interessa destacar duas situações principais desta proposta de orçamento:

A Comissão prevê um orçamento global UE 2028-2034 aproximadamente 65% superior ao atual (não incluindo os PRR);

Paradoxalmente a fração do orçamento 2028-2034 dedicada à Política Agrícola Comum (PAC) sofre uma redução de 20%-25%, sendo que esta redução poderá ser superior devido a os fundos PAC, nesta proposta, deixarem de ser autónomos e passarem a fazer parte de um fundo único (que inclui tanto fundos ligados à coesão e à migração como encargos com a dívida ligada aos PRR) cuja aplicação/distribuição passa a competir, em grande medida, individualmente, a cada Estado-membro.

No que toca ao aumento global do orçamento — e embora se compreendam os desafios com que a Europa se depara — parece estranho que parte dele seja feito à custa de uma maior tributação dos lucros das maiores empresas. No mundo atual é ainda mais difícil entender a lógica por detrás da opção de redistribuir recursos a partir de uma discriminação tributária negativa sobre as maiores empresas.

No que toca ao segundo ponto destacado — e tentando o autor abstrair-se da condição de agricultor e por isso de defensor de uma PAC íntegra e robusta — apresentam-se os seguintes dois dados nacionais relevantes para a discussão (fonte):

Em Portugal aproximadamente 30% do rendimento dos agricultores provém de apoios da Política Agrícola Comum;

Em Portugal o rendimento médio de um agricultor é aproximadamente 80% do rendimento médio nacional (ou 20% inferior).

Ora fazendo umas contas simples com base no corte proposto de 20% do orçamento para a Política Agrícola Comum concluímos que:

O agricultor português sofrerá um corte automático de 6% dos seus rendimentos (30% * 20%);

O rendimento do agricultor português tornar-se-á equivalente a apenas 75,2% do rendimento médio nacional (80% - 80% * 6%) ou 24,8% inferior a este.

Independentemente dos argumentos que poderão ser apresentados para justificar o corte do orçamento da PAC proposto fica evidente que em Portugal a atividade agrícola tornar-se-á ainda menos rentável face à média da economia.

A menor rentabilidade automaticamente retira interesse pela atividade, pelo que não só desincentiva novos investidores (sejam eles pequenos ou grandes) como promove a desistência/abandono.

E a atividade agrícola tem particularidades. Nunca é demais recordar que a agricultura e a floresta ocupam e gerem 80% do território nacional e que o produto final da atividade agrícola são os alimentos diariamente indispensáveis à sobrevivência humana.

Chegados aqui, e embora a procissão ainda agora vá no adro, talvez o título deste texto se revele redutor. É que talvez mais nuvens negras tenham aparecido no horizonte.

Pelo menos ao nível da acessibilidade à alimentação por parte dos portugueses e da coesão territorial nacional a nebulosidade, esta semana, apareceu muito escura no horizonte.

As Crónicas Rurais incidem sobre temas relacionados com o mundo rural, com uma periodicidade semanal. São asseguradas por um grupo de autores relacionados com o setor, que incluem Afonso Bulhão Martins, Cristina Nobre Soares, Filipe Corrêa Figueira, João Madeira, Marisa Costa, Pedro Miguel Santos e Susana Brígido.