Onde nasce o sonho do Wrestlemania

Por trás do brilho, da pirotecnia e dos grandes momentos que fazem do WrestleMania o maior espetáculo de wrestling do mundo, existe também um espaço (talvez menos conhecido) absolutamente essencial para o sucesso do espetáculo e do seu evento principal: o WWE Performance Center.

Se lhe perguntassem os nomes de jogadores de futebol formados em clubes portugueses e que estejam hoje nas maiores equipas do mundo, certamente não teria dificuldade em apontar pelo menos uma dúzia. E não é de estranhar, dado que os clubes lisboetas estão entre os que mais talento produziram nos últimos 20 anos para as ligas chamadas Big 5: os campeonatos de Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França. No mundo do wrestling, a formação é tão ou mais importante do que no futebol. Razão pela qual há muito que a WWE não deixa espaço ao acaso, apostando fortemente na preparação dos seus atletas.

Foi no WWE Performance Center que muitos dos nomes que hoje enchem arenas pelo mundo e protagonizam os maiores combates (como Roman Reigns, Charlotte Flair, Jey Uso, entre outros) deram os primeiros passos rumo à glória. É o local onde o talento bruto é moldado até se tornar numa Superstar da WWE (maior companhia de wrestling do mundo) e o futuro do wrestling mundial é construído, dia após dia.

Inaugurado em 2013 em Orlando, na Florida, o Performance Center nasceu com um propósito claro: criar uma nova geração de superstars, preparados não só fisicamente, mas também emocional e criativamente para o mundo exigente da WWE. O centro de treinos é de nível mundial. Estamos a falar de mais de 2.700 m2, com sete ringues, equipamentos de treino dignos de um centro olímpico, estúdios de gravação, salas de aula de promo e atuação, nutrição, fisioterapia, e até uma zona de reabilitação para lesões. É uma verdadeira fábrica de super-heróis.

De referir também que devido à pandemia da covid e pelo facto de os grandes eventos não poderem ter público, o centro serviu de casa à edição de 2020 do WrestleMania.

Quase todas as estrelas da nova geração passaram por ali: Bianca Belair, Rhea Ripley, Bayley, Roman Reigns, Dominik Mysterio, Bron Breakker, Liv Morgan, entre tantos outros. Alguns entraram sem qualquer experiência no wrestling, apenas com o sonho e a dedicação. Outros, vindos do circuito independente ou de desportos como o futebol americano ou as artes marciais, foram refinando as suas habilidades até estarem prontos para o grande palco.

O Performance Center não funciona sozinho – ele vive em conjunto com o NXT, a “liga de desenvolvimento” da WWE, que há muito deixou de ser apenas um laboratório de treinos.

O NXT começou por ser uma espécie de reality show competitivo, mas ao longo dos anos evoluiu para uma marca de wrestling de alto nível, com o seu próprio estilo, identidade e fãs dedicados. É no NXT (transmitido nas madrugadas de terça para quarta na Netflix) que os talentos formados no Performance Center começam a ganhar tempo de antena, a testar as suas personagens e a conquistar a audiência.

Cada WrestleMania não é só o culminar de rivalidades. É também a consagração de um percurso consolidado por muitas horas de trabalho. Muitos dos combates que vamos ver dentro de duas semanas começaram anos antes, com treinos intensivos e oportunidades aproveitadas no NXT.

Pensa-se muitas vezes no WrestleMania como o fim da estrada. Para quem está no Performance Center é o objetivo final, o sonho maior. Ver uma Rhea Ripley ou um Bron Breakker chegar ao palco do WrestleMania depois de anos no centro é assistir à realização de um plano que começou numa sala de treino, longe das luzes, com suor, disciplina e resiliência. É um momento tão marcante para os fãs de wrestling, como quando vemos uma estrela da academia do nosso clube de futebol a entrar pela primeira vez em campo, depois de assistirmos ao seu desenvolvimento desde a equipa B.

O Performance Center é um reflexo da cultura da WWE: disciplina, dedicação e entretenimento ao mais alto nível. É onde se respira a essência da empresa e onde se prepara o futuro.

Se é fã, certamente já seguiu o percurso de alguém desde os treinos em Orlando até o main event do WrestleMania. Se está a conhecer o mundo da WWE com esta coluna, lembre-se: por trás de cada entrada triunfal, há horas infindáveis a preparar aquele momento. E por isso, cada WrestleMania é também uma celebração da formação, do trabalho duro e do sonho que se realiza.

E quem sabe? Talvez o próximo grande nome já esteja agora mesmo a treinar discretamente, à espera do seu momento para brilhar.