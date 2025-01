Integrado no Museu de Lisboa, o Museu do Teatro Romano é uma joia singular, não apenas em Portugal mas em toda a Europa.

Situado no coração do histórico bairro de Alfama, este museu não só apresenta uma rica componente arqueológica, como também detém uma estrutura museológica que tem evoluído ao longo dos anos, oferecendo aos visitantes uma visão aprofundada sobre o passado romano da cidade.

Remontando ao século I d.C., durante a época do imperador Augusto, este teatro é uma das mais significativas evidências físicas da ocupação romana em Lisboa, ou Olisipo, como era conhecida na época. A sua localização estratégica e a sua estrutura monumental mostram a relevância social e cultural que os romanos atribuíam ao entretenimento e às artes performativas.

Apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas devido à sobreposição de edifícios posteriores às construções romanas, os esforços para preservar estas estruturas têm sido notáveis. A arqueologia urbana, especialmente em áreas densamente povoadas, como Alfama, apresenta desafios únicos; no entanto, a dedicação da equipa do Museu do Teatro Romano tem permitido a conservação e a apresentação destas relíquias de forma admirável.

As edificações romanas encontradas no local não são apenas uma prova da presença romana em Lisboa, mas também um testemunho da sua engenharia avançada e do seu sentido estético. O teatro, com a sua arquitetura semicircular típica, teria sido um local de grande importância para a sociedade romana, utilizado para eventos públicos, performances teatrais e possivelmente até encontros políticos.

Recentemente, escavações realizadas pela equipa do Museu do Teatro Romano trouxeram à luz novas partes das estruturas do teatro, especificamente na zona junto do palco.

A identificação da continuação das estruturas do palco proporciona uma visão mais clara de como o espaço teria sido utilizado e distribuído. As novas descobertas sublinham e reforçam a necessidade de um projeto renovado que permita uma visita mais completa e um discurso museográfico mais detalhado que possibilite uma melhor compreensão e apreciação deste monumento histórico. Desafio que seguramente será abraçado num futuro próximo pela Egeac/Lisboa Cultura, com o decisivo contributo do Presidente Carlos Moedas.

Presidente Egeac/LISBOA CULTURA